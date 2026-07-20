Мирошник обещал Зеленскому «отдельный» ответ на атаку армады дронов на Москву

«Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, но наши ПВО её разобрали. За покушение на столицу будет отдельная “благодарность”, — написал дипломат в своём телеграм-канале.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь с 19 на 20 июля на столичный регион летело более 400 вражеских беспилотников. Большинство угрозы удалось нейтрализовать на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожены на подлёте к Москве. Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой были доставлены в Домодедовскую больницу.
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