Мирошник обещал Зеленскому «отдельный» ответ на атаку армады дронов на Москву

«Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, но наши ПВО её разобрали. За покушение на столицу будет отдельная “благодарность”, — написал дипломат в своём телеграм-канале.