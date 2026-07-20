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Мирошник обещал Зеленскому «отдельный» ответ на атаку армады дронов на Москву

Россия даст «отдельный» ответ на попытку Украины атаковать Москву более чем 400 беспилотниками, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, но наши ПВО её разобрали. За покушение на столицу будет отдельная “благодарность”, — написал дипломат в своём телеграм-канале.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь с 19 на 20 июля на столичный регион летело более 400 вражеских беспилотников. Большинство угрозы удалось нейтрализовать на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожены на подлёте к Москве. Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой были доставлены в Домодедовскую больницу.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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