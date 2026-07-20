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Над Россией за ночь сбили 381 украинский БПЛА

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над регионами России 381 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над регионами России 381 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны перехватили в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями.

Аппараты также были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Воронежской области в ночь на 20 июля в трех регионах сбили три беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев. В Калужская области, по уточнению местных властей, 12 дронов перехватили в шести муниципальных округах, а также на окраине Обнинска. В Смоленской области отразили атаку одного аппарата, а в Тамбовской — 13.

В этих регионах, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В Ростовской области, где минувшей ночью сбили 35 беспилотников, при отражении налета загорелась лесная подстилка. Огонь уже потушили, никто не пострадал.

Вместе с тем ранним утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 мск 19 июля до 5:00 мск 20 июля в сторону столичного региона были запущены более 400 украинских беспилотников, 85 из которых силы ПВО сбили на подлете к столице. При налете пострадали два человека. Основные последствия, как рассказал губернатор Андрей Воробьев, были зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

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