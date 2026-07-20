Китай планирует разогнать космический таран, чтобы сбить с орбиты астероид

Исследователи сравнивают планируемую до 2030 года китайскую миссию с американским экспериментом NASA DART, состоявшимся в 2022 году, причем считают свою задачу гораздо более амбициозной. «DART первым продемонстрировал отклонение астероида в результате кинетического удара в космосе, но это не привело к изменению орбиты астероида вокруг Солнца относительно Земли», — приводит издание оценку испытаний NASA ученых из Национального космического управления Китая и Китайской академии наук.