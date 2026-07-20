Посол России в Великобритании уйдет в Совфед на место экс-посла в США

Бывший посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, представляющий в верхней палате парламента с 2017 года главу Мордовии, покинет пост после сентябрьских губернаторских выборов, сообщил источник, близкий к Совету Федерации, и подтвердил собеседник РБК, близкий к администрации президента. На данный момент 75-летний сенатор не хотел бы продолжать работу в Совфеде, это связано со здоровьем и семейными делами, сказал собеседник, близкий к Совфеду.
Кисляк, занимающий пост заместителя председателя комитета по международным делам, от комментариев отказался.
Планируется, что его место займет Андрей Келин, с 2019 года занимающий пост посла в Великобритании, сообщил собеседник РБК, близкий к администрации президента и подтвердил источник, знакомый с готовящимися перестановками.
РБК направил запрос в посольство России в Великобритании.
В начале июля 69-летний Келин сообщил, что его рабочая командировка скоро закончится. Она началась с вручения верительных грамот королеве Елизавете II в 2019 году, за время пребывания Келина на посту в Великобритании сменилось пять премьер-министров. Отношения между странами, по словам посла, «находятся в кризисе, они фактически сведены к нулю», были заморожены двусторонние контакты, в том числе в культуре, образовании, науке, межрегиональных и межпарламентских связях. По его словам, посольство сталкивалось «с прессингом со стороны местных властей». В конце марта ФСБ попросила россиян не встречаться с британскими дипломатами, так как они могут оказаться сотрудниками спец-служб.
Сергей Кисляк в МИД работал с 1977 года. В 1980-х работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, в 1993—1995 годах возглавлял департамент международного научно-технического сотрудничества МИД, в 1998—2003 годах был послом в Бельгии, потом был замминистра иностранных дел, а с 2008 по 2017 годы был послом в США.
Международный комитет Совфеда возглавляет бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин, в его составе — бывший посол России в Китае и экс-первый замглавы МИД Андрей Денисов, зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, имеющий ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Какие еще изменения произойдут в Совфеде.
По данным собеседников РБК, близких к палате и к регионам, после сентябрьских выборов в Совете Федерации останутся нынешний глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко и представитель Дагестана, бывший вице-спикер палаты Ильяс Умаханов.
Также посты в верхней палате сохранят сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов, глава комитета по региональной политике, сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко, сенатор от Карачаево-Черкесии Крым Казаноков, представитель Адыгеи Мурат Хапсироков, сенатор от Народного собрания Дагестана, миллиардер Сулейман Керимов, представитель Чечни Мохмад Ахмадов, сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев, а также представитель Вологодской области, экс-мэр Череповца Роман Маслов, получивший мандат только в феврале.
Представитель Ульяновской области Айрат Гибатдинов подтвердил РБК, что его полномочия будут продлены. «[Губернатор региона] Алексей Юрьевич [Русских] в случае своей победы намерен продлить мои полномочия», — заявил он. О своем планируемом выдвижении РБК рассказал и сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков.
Сохранит сенаторскую позицию и ведущий программы «Постскриптум» Алексей Пушков, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству, представляющий с 2016 года парламент Пермского края, сообщили два собеседника РБК в Совете Федерации. Телеведущий уже подал документы для участия в выборах в региональный парламент, что в случае избрания позволит ему снова быть делегированным в Совфед. «Его выдвинула региональная конференция, делайте выводы», — прокомментировал будущее Пушкова собеседник в Совете Федерации.
Впервые сенатором после выборов станет бывший глава Дагестана Сергей Меликов, которого в мае президент Владимир Путин освободил от должности, назначив врио Федора Щукина. Меликов станет представителем исполнительной власти Брянской области, сообщили со ссылкой на источники «Ведомости» и подтвердил источник РБК, близкий к администрации президента. В регионе также весной сменился глава — ушедшего в Госдуму Александра Богомаза сменил Егор Ковальчук.
Сейчас Брянскую область представляет Вадим Деньгин. Он примет участие в выборах в Госдуму и в случае прохождения в парламент, будет депутатом, сообщали источники РБК.
Среди тех, кто в сентябре покинест Совфед сенатор от Приморья Людмила Талабаева и представитель Еврейской автономной области Роман Бойко, они не приняли участие в праймериз «Единой России». Представительницу Чукотки Анастасию Жукову, как ранее писал РБК, сменит член Высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.
РБК направил запросы перечисленным сенаторам.
В Совфеде каждый регион, согласно закону, представляют двое сенаторов — от главы субъекта и от заксобрания. Кандидаты в главы региона называют по три кандидатуры в палату при выдвижении на выборы.
Представителей законодательной власти делегирует региональный парламент, причем кандидат должен быть его депутатом.
18−20 сентября в восьми регионах пройдут прямые выборы губернаторов, в трех республиках (Дагестане, Северной Осетии и КЧР) главу выберет парламент. В 39 регионах состоятся в законодательные собрания.
Окончательная информация по назначению сенаторов появится после 20 сентября: представителей Совфеда от исполнительной власти новый глава региона наделит полномочиями на следующий день после вступления в должность, а сенаторов от заксобраний выберут на первом заседании нового созыва парламентов субъектов.