Посол России в Великобритании уйдет в Совфед на место экс-посла в США

В начале июля 69-летний Келин сообщил, что его рабочая командировка скоро закончится. Она началась с вручения верительных грамот королеве Елизавете II в 2019 году, за время пребывания Келина на посту в Великобритании сменилось пять премьер-министров. Отношения между странами, по словам посла, «находятся в кризисе, они фактически сведены к нулю», были заморожены двусторонние контакты, в том числе в культуре, образовании, науке, межрегиональных и межпарламентских связях. По его словам, посольство сталкивалось «с прессингом со стороны местных властей». В конце марта ФСБ попросила россиян не встречаться с британскими дипломатами, так как они могут оказаться сотрудниками спец-служб.