Кремль заявил об открытости Путина к контактам с лидером Ирана Хаменеи

Договоренности о телефонном разговоре между президентом Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи на данный момент нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее иранский источник сообщил агентству, что первым международным контактом Хаменеи могут стать телефонные переговоры или встреча с Путиным.
«Здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», — сказал Песков.
В марте после избрания Хаменеи на пост верховного лидера Ирана Путин поздравил его и заявил, что Россия намерена оставаться «надежным партнером» Исламской Республики. «Хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.
В своем обращении Путин отметил, что новая должность потребует от Хаменеи мужества и самоотверженности. Он также выразил уверенность, что новый верховный лидер продолжит курс своего отца Али Хаменеи и сможет сплотить иранское общество.
Совет экспертов избрал нового верховного лидера Ирана 8 марта. Пост занял сын погибшего при ударе США и Израиля по Ирану аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи.
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