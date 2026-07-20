РБК: Посол России в Великобритании уйдет в Совфед на место экс-посла в США

Ранее СМИ сообщили, что сенатор Людмила Нарусова может покинуть Совфед в сентябре. По данным газеты, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг не собирается продлевать ее мандат в случае переизбрания. Утверждается, что глава республики якобы собирается пролоббировать «своего человека» на место в Совете Федерации, при этом искать Нарусовой место в другом регионе не планируется.