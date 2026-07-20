Глава МИД Ирана назвал условие для переговоров с США

«Завершение войны возможно либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Правильное время для переговоров — это именно тот момент, когда вы добились надежных полевых и стратегических достижений на военном фронте», — заявил Аракчи. Его слова приводит телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на агентство ИРНА.