Глава МИД Ирана назвал условие для переговоров с США

«Завершение войны возможно либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Правильное время для переговоров — это именно тот момент, когда вы добились надежных полевых и стратегических достижений на военном фронте», — заявил Аракчи. Его слова приводит телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на агентство ИРНА.
Аракчи назвал выбор момента для остановки боевых действий и перехода к дипломатии самым важным решением.
«Вы не можете рисковать жизнями людей и судьбой страны. Решения должны приниматься на основе точных и полных расчетов», — добавил он.
Ранее американские военные отчитались о завершении девятой ночной серии ударов по Ирану 20 июля.
На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не закрывает дверь для дипломатического решения противостояния с Тегераном. По его словам, США по-прежнему открыты для урегулирования конфликта с Ираном путем переговоров.