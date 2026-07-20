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Глава МИД Ирана назвал условие для переговоров с США

Глава иранского МИД Аббас Аракчи считает, что Тегеран сможет сесть за стол переговоров с США после того, как добьется перевеса на поле боя и завершит военную фазу конфликта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Завершение войны возможно либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Правильное время для переговоров — это именно тот момент, когда вы добились надежных полевых и стратегических достижений на военном фронте», — заявил Аракчи. Его слова приводит телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на агентство ИРНА.

Как отмечается в публикации, министр подчеркнул, что Иран прекратит военное противостояние с США, когда получит «преимущество на поле боя».

Аракчи назвал выбор момента для остановки боевых действий и перехода к дипломатии самым важным решением.

«Вы не можете рисковать жизнями людей и судьбой страны. Решения должны приниматься на основе точных и полных расчетов», — добавил он.

Ранее американские военные отчитались о завершении девятой ночной серии ударов по Ирану 20 июля.

На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не закрывает дверь для дипломатического решения противостояния с Тегераном. По его словам, США по-прежнему открыты для урегулирования конфликта с Ираном путем переговоров.

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