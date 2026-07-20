СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Подмосковье

После массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область в ночь на 20 июля было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше