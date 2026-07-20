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СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Подмосковье

После массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область в ночь на 20 июля было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет.

Источник: РБК

После массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область в ночь на 20 июля было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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