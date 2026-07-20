Частный медтранспорт попросили внести в списки приоритетной заправки на АЗС

НАУЗ предложила обязать регионы относить частный медтранспорт к приоритетному. Для этого следует установить критерии включения таких машин в списки: к примеру, если у компании есть лицензия на медицинскую деятельность или договоры с медучреждениями и органами власти. Кроме того, нужно определить порядок подачи и актуализации сведений о транспортных средствах через минздравы регионов, торгово-промышленные палаты, отраслевые ассоциации, считают в ассоциации. Это поможет обеспечить информирование операторов АЗС о включенном транспорте и установить единые правила его обслуживания.