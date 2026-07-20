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РБК: посол в Британии Келин сменит в Совфеде бывшего посла США Кисляка

Бывший посол России в США Сергей Кисляк скоро уйдет из Совета федерации. Его место займет действующий глава российской дипмиссии в Великобритании Андрей Келин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк скоро уйдет из Совета федерации. Его место займет действующий глава российской дипмиссии в Великобритании Андрей Келин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, господин Кисляк, представляющий главу Мордовии в верхней палате парламента с 2017 года, оставит пост после сентябрьских выборов губернатора. Источники добавили, что 75-летний сенатор не хочет продолжать работу по семейным обстоятельствам и в связи с состоянием здоровья.

В начале июля господин Келин сообщил, что его дипломатическая миссия в Лондоне скоро завершится. Он занимает должность с 2019 года.

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