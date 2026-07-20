РБК: посол в Британии Келин сменит в Совфеде бывшего посла США Кисляка

По информации издания, господин Кисляк, представляющий главу Мордовии в верхней палате парламента с 2017 года, оставит пост после сентябрьских выборов губернатора. Источники добавили, что 75-летний сенатор не хочет продолжать работу по семейным обстоятельствам и в связи с состоянием здоровья.