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Минобороны сообщило о новом ударе по порту Одессы

Удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами нанесены в порту Одессы ночью, отчиталось ведомство. Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Одессе.

Источник: РБК

ВС России минувшей ночью высокоточным оружием нанесли удар по порту Одессы, сообщило Минобороны.

«Продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Удары наносились по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы (ГП «Морской торговый порт “Одесса”), предназначенными для ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак утром сообщил об ударе по Одессе, в результате пострадала инфраструктура.

Минобороны за последнее время неоднократно отчитывалось об ударах по портам Одессы и области. В частности, 19 июля российские военные, по данным Минобороны, поразили два балкера с военным грузом на рейде порта Одесса и два балкера и сухогруз севернее острова Змеиный, откуда «ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров». Кроме того, были нанесены удары по цеху сборки беспилотников и месту стоянки бензовозов, а также по складу военного имущества, поставляемого западными странами для украинской армии.

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