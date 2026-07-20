Минобороны сообщило о новом ударе по порту Одессы

Минобороны за последнее время неоднократно отчитывалось об ударах по портам Одессы и области. В частности, 19 июля российские военные, по данным Минобороны, поразили два балкера с военным грузом на рейде порта Одесса и два балкера и сухогруз севернее острова Змеиный, откуда «ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров». Кроме того, были нанесены удары по цеху сборки беспилотников и месту стоянки бензовозов, а также по складу военного имущества, поставляемого западными странами для украинской армии.