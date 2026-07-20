Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше участились нападения на приезжих украинцев

За первые шесть месяцев 2026 года польская полиция получила 180 заявлений от украинцев о нападениях и преступлениях на почве ненависти — на 30% больше, чем годом ранее.

За первые шесть месяцев 2026 года польская полиция получила 180 заявлений от украинцев о нападениях и преступлениях на почве ненависти — на 30% больше, чем годом ранее.

При этом правоохранители уточняют, что речь идёт о числе обращений, а не подтверждённых преступлений.

По данным украинской стороны, в Польше участились случаи нападений, оскорблений и интернет-травли в отношении украинцев. В МИД Украины заявили об усилении антиукраинских настроений и призвали польские власти обеспечить защиту граждан и привлечь виновных к ответственности.

Испания выиграла чемпионат мира по футболу.