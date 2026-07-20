В Польше участились нападения на приезжих украинцев

За первые шесть месяцев 2026 года польская полиция получила 180 заявлений от украинцев о нападениях и преступлениях на почве ненависти — на 30% больше, чем годом ранее.
При этом правоохранители уточняют, что речь идёт о числе обращений, а не подтверждённых преступлений.
По данным украинской стороны, в Польше участились случаи нападений, оскорблений и интернет-травли в отношении украинцев. В МИД Украины заявили об усилении антиукраинских настроений и призвали польские власти обеспечить защиту граждан и привлечь виновных к ответственности.
Испания выиграла чемпионат мира по футболу.