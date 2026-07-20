«Обычная конспирология»: Хинштейн ответил на слухи о переезде в Москву

Сообщения о «скором» отъезде главы региона неоднократно появлялись в социальных сетях. Подобные версии распространялись и во время его реабилитации после ДТП.
Хинштейн отметил, что домыслы сопровождают его с первых дней работы в области. По его словам, ещё после назначения врио губернатора звучали предположения, что он наведёт порядок, а затем покинет пост до проведения выборов.
«Это обычная конспирология, с которой я лично сталкиваюсь с первых дней своей работы в регионе», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что остаётся в Курской области и продолжает выполнять свои обязанности.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Хинштейн рассказал о мужестве курских аграриев, которые ежедневно работают в полях, несмотря на угрозу для жизни, и обеспечивают регион и страну продовольствием. Президент в свою очередь обратил внимание на положительную динамику инвестиций и промышленного производства в регионе.
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