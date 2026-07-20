«Обычная конспирология»: Хинштейн ответил на слухи о переезде в Москву

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Хинштейн рассказал о мужестве курских аграриев, которые ежедневно работают в полях, несмотря на угрозу для жизни, и обеспечивают регион и страну продовольствием. Президент в свою очередь обратил внимание на положительную динамику инвестиций и промышленного производства в регионе.