Визит Си Цзиньпина в США состоится, несмотря на обвинения Трампа

«Мы ожидаем, что эта поездка состоится в сентябре. Они продолжают направлять свои команды для подготовки. Я не слышал ничего другого», — заявил Рубио журналистам перед вылетом в Манилу на саммит АСЕАН.
В Пекине эти обвинения категорически отвергли и назвали клеветой.
Напомним, сам Трамп нанес официальный визит в Китай с 13 по 15 мая. Именно тогда он пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Вашингтон осенью. В китайском внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили, что лидер КНР принял это приглашение.