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Визит Си Цзиньпина в США состоится, несмотря на обвинения Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон остается в графике Белого дома в сентябре. Никаких корректировок из-за недавних заявлений Дональда Трампа о якобы вмешательстве Китая в американские выборы не произошло.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы ожидаем, что эта поездка состоится в сентябре. Они продолжают направлять свои команды для подготовки. Я не слышал ничего другого», — заявил Рубио журналистам перед вылетом в Манилу на саммит АСЕАН.

17 июля Трамп в обращении к нации обвинил Китай в неоднократных попытках повлиять на исход выборов в США. Американский лидер также пообещал защитить избирательную систему страны от иностранного вмешательства.

В Пекине эти обвинения категорически отвергли и назвали клеветой.

Напомним, сам Трамп нанес официальный визит в Китай с 13 по 15 мая. Именно тогда он пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Вашингтон осенью. В китайском внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили, что лидер КНР принял это приглашение.

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