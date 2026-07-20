Президент России Владимир Путин трижды оказал Пекину неоценимую помощь в критических ситуациях. Об этом пишет китайское издание Sohu.
«Путин трижды спасал КНР. Неудивительно, что его любит китайский народ», — отмечают авторы публикации.
Первым делом в статье отмечается военный щит, представленный в период обострения в Южно-Китайском море в 2016 году. Тогда Военно-воздушные силы (ВВС) КНР уступали авиации США. Москва должна была поставить Пекину истребители Су-35 в 2018 году, но Путин лично ускорил процесс. Первая партия прибыла уже в 2016 году, что охладило пыл Вашингтона.
Также отмечается энергетический тыл 2014 года, когда на фоне потребности КНР в независимых от Запада энергоресурсах Россия подписала масштабное газовое соглашение. Итогом стал запуск магистрали «Сила Сибири» пять лет спустя.
Авторы публикации не забыли о поддержке в период пандемии коронавируса. Москва направила в Пекин вирусологов и оборудование.
Напомним, Путин побывал в Пекине в мае этого года. Сайт KP.RU рассказал о тайных знаках и скрытых жестах визита российского лидера в Китай.