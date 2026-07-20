В Китае рассказали, как Путин трижды спас КНР

Первым делом в статье отмечается военный щит, представленный в период обострения в Южно-Китайском море в 2016 году. Тогда Военно-воздушные силы (ВВС) КНР уступали авиации США. Москва должна была поставить Пекину истребители Су-35 в 2018 году, но Путин лично ускорил процесс. Первая партия прибыла уже в 2016 году, что охладило пыл Вашингтона.