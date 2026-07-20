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«Наши ПВО ее разобрали»: Мирошник высказался об атаке БПЛА на Москву

Налет более 400 беспилотников на Московский регион, который продолжался с половины девятого вечера до пяти утра, завершился «пшиком» для киевского режима, заявил в своем Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Налет более 400 беспилотников на Московский регион, который продолжался с половины девятого вечера до пяти утра, завершился «пшиком» для киевского режима, заявил в своем Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО нейтрализовали подавляющее большинство дронов на дальних подступах. По словам Мирошника, «400 дронов — это огромная армада», но российская противовоздушная оборона с ней справилась.

Дипломат также отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому «за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик». За покушение на столицу, добавил Мирошник, «будет отдельная благодарность».

Ночью беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили жилые и коммерческие объекты в Подмосковье. В результате атаки в Домодедовскую городскую больницу доставили шесть человек с минно-взрывной травмой различной степени тяжести.

До этого стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из‑за налета украинских беспилотников на Московскую область.

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