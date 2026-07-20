Логистический парк «Южные врата» загорелся в Домодедово после атаки БПЛА

В результате атаки дронов в ночь на 20 июля в подмосковном городском округе Домодедово есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщила глава муниципалитета Евгения Хрусталева в своем телеграм-канале.
В частности, произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата». Пожар уже локализован. БПЛА попал также в верхний этаж жилого дома по улице Курыжова, 20, поврежден фасад здания, рассказала Хрусталева.
Всего, по словам Хрусталевой, шесть человек с травмами разной степени тяжести находятся в домодедовской больнице. Из них один пострадал при возгорании частного дома, еще один — на трассе М-4, где дрон упал рядом с автомобилем.
«Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — написала глава городского округа.
РБК направил запрос в индустриальный парк «Южные врата».
Ранее в больнице Домодедово рассказали, что пострадавших доставили с минно-взрывными травмами разной степени тяжести. Из них трое иностранных граждан. Позже подмосковный губернатор Андрей Воробьев уточнил, что помощь потребовалась семерым жителям Подмосковья, в том числе трем гражданам Китая.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 дронов ВСУ. По его словам, на подлете к Москве было уничтожено 85 беспилотников.
В Московской области ночью дважды объявляли режим ракетной опасности. В регионе также действовала беспилотная опасность. На этом фоне в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и отправку рейсов.
СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Подмосковье. По словам Воробьева, всего пострадало десять человек, включая одного ребенка.
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