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МИД: Россия рассчитывает предотвратить завоз вируса Эбола из Африки

В МИД рассказали о необходимости предотвратить завоз вируса Эбола в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Россия рассчитывает полностью предотвратить появление завозных случаев вируса Эбола из стран Африки. Такое заявление сделал директор департамента государств Африки южнее Сахары МИД России Анатолий Башкин.

Дипломат отметил, что без своевременного купирования инфекции риски трансграничного распространения остаются высокими, напомнив о прошлых прецедентах во Франции.

«Поэтому очень важно остановить распространение сейчас, и я надеюсь, что с появлением наших вакцин это удастся сделать», — приводит ТАСС его слова.

Башкин выразил надежду, что усилия Москвы оказывают значимое содействие в борьбе с эпидемией. На данный момент в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде насчитывается около 1,8 тысячи инфицированных. Это значительно меньше масштабов прошлых катастрофических вспышек в Гвинее и Сьерра-Леоне, где заболевшие исчислялись десятками тысяч. Однако представитель МИД России предупредил, что текущий очаг не становится менее опасным, так как опасный вирус распространяется достаточно легко.

Напомним, число смертей от лихорадки Эбола в ДРК удвоилось за две недели. 15 июля сообщалось о 754 подтвержденных случаях. Кроме того, вспышка распространилась на две новые провинции. В ВОЗ назвали ее самой быстрорастущей из всех, отмечая, что истинный масштаб эпидемии может быть в два-четыре раза больше официальных данных.

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