МИД: Россия рассчитывает предотвратить завоз вируса Эбола из Африки

Башкин выразил надежду, что усилия Москвы оказывают значимое содействие в борьбе с эпидемией. На данный момент в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде насчитывается около 1,8 тысячи инфицированных. Это значительно меньше масштабов прошлых катастрофических вспышек в Гвинее и Сьерра-Леоне, где заболевшие исчислялись десятками тысяч. Однако представитель МИД России предупредил, что текущий очаг не становится менее опасным, так как опасный вирус распространяется достаточно легко.