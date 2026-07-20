В Ейске при падении обломков дрона пострадала женщина

Обломки БПЛА повредили остекление семи зданий в Ейске Краснодарского края, один человек пострадал, сообщили в оперативном штабе региона.
«В Ейске из-за падения обломков БПЛА повредило остекление в семи зданиях. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали и оказали всю необходимую специальную помощь», — говорится в сообщении.
На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы, отметили в оперштабе.
Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 381 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Дроны уничтожали в том числе над Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
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