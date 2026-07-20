Хинштейн прокомментировал слухи о переходе на новую работу в Москву

«Сразу после моего назначения врио губернатора тиражировались слухи и домыслы, что я сейчас ситуацию успокою, а дальше даже до выборов своих не досижу и уеду на новый участок», — сказал Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что остается в Курской области и продолжит работать в регионе.