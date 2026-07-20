Назначен новый аким Темиртау

Как отмечается на официальном сайте ведомства, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Сапар Сатаев.
Нового руководителя представил активу Темиртау аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и обозначил приоритетные задачи, стоящие перед главой города.
"Сапар Сатаев обладает значительным опытом работы в системе государственного управления, хорошо знаком с вопросами социально-экономического развития и имеет необходимые навыки.
Кроме того, опыт работы в Балхаше позволил ему выстроить эффективное взаимодействие с крупными промышленными предприятиями. Уверен, что этот опыт будет успешно применен и в Темиртау для дальнейшего развития сотрудничества с градообразующим металлургическим предприятием.
Под его руководством реализованы масштабные проекты по модернизации тепло- и водоснабжения, ремонта дорог, что позволило значительно повысить надежность коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых услуг.
Сапар Каиркенович, ваша главная задача — повышение качества жизни темиртаусцев, создание комфортной и безопасной городской среды, а также обеспечение устойчивого социально-экономического развития города", — сказал глава региона.
Сапар Сатаев начал трудовую деятельность в 2002 году в РГП «Казахавтодор». В разные годы работал заместителем директора и исполняющим обязанности директора КГКП «Ботақара су қожалығы».
На государственной службе с 2010 года. Возглавлял поселок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
В 2013—2015 годах занимал должность акима города Абая, затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района. Позже был акимом Приозерска. С мая 2023 года и до назначения на новую должность возглавлял город Балхаш. В свою очередь Сапар Сатаев отметил, что хорошо знает, чем сегодня живет Темиртау, какие вопросы требуют особого внимания и каких решений ждут жители.
«Темиртау всегда был городом, где ценят честный труд, ответственность и конкретные дела. Именно на этом и будет сосредоточена моя деятельность», — подчеркнул Сапар Сатаев.