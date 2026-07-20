Назначен новый аким Темиртау

В 2013—2015 годах занимал должность акима города Абая, затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района. Позже был акимом Приозерска. С мая 2023 года и до назначения на новую должность возглавлял город Балхаш. В свою очередь Сапар Сатаев отметил, что хорошо знает, чем сегодня живет Темиртау, какие вопросы требуют особого внимания и каких решений ждут жители.