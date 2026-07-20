В Британии признали, что у Украины практически нет возможности отражать удары РФ

Эксперт также добавил, что украинская сторона оказалась неспособна предпринять эффективные контрмеры против этого удара. Кроме того, подъём в воздух бомбардировщиков сам по себе служит для Киева сигналом о готовящейся атаке. Очевидно, что сокращение интервала между предупреждением и атакой значительно осложняет для ВСУ возможность своевременно реагировать на такие операции, пояснил аналитик.