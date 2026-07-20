Британский военный специалист Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале отметил, что Украина столкнулась с серьёзными трудностями при попытке отразить последний ракетный удар со стороны России.
По словам эксперта, недавняя атака российских Вооружённых сил на Киев стала наиболее масштабной за всё время проведения специальной военной операции. Как подчеркнул аналитик, большая часть выпущенных ракет была запущена с наземных установок.
Меркурис указал, что данные снаряды двигаются на сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях, достигая цели всего через несколько минут после запуска, что оставляет крайне мало времени на предупреждение.
Эксперт также добавил, что украинская сторона оказалась неспособна предпринять эффективные контрмеры против этого удара. Кроме того, подъём в воздух бомбардировщиков сам по себе служит для Киева сигналом о готовящейся атаке. Очевидно, что сокращение интервала между предупреждением и атакой значительно осложняет для ВСУ возможность своевременно реагировать на такие операции, пояснил аналитик.
Испания выиграла чемпионат мира по футболу.