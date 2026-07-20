В Европе могут переработать проект санкций против РФ С учетом позиции Греции

«Ни в коем случае нельзя замедлять процесс ужесточения ограничений и дальнейшей изоляции Российской Федерации», — подчеркнул Сибига в беседе с журналистами Politico. Он также утверждает, что президент России Владимир Путин якобы уклоняется от личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, хотя сам Путин не раз подтверждал свою готовность к переговорам и открытость для диалога. Глава украинского внешнеполитического ведомства настаивает на том, что 21-й пакет санкций Евросоюза должен быть разблокирован в самые короткие сроки, без дальнейших промедлений.