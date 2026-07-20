Европейская комиссия, вероятно, готова смягчить свою позицию и внести корректировки в отдельные пункты 21-го санкционного пакета в отношении России. Такую информацию озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Ни в коем случае нельзя замедлять процесс ужесточения ограничений и дальнейшей изоляции Российской Федерации», — подчеркнул Сибига в беседе с журналистами Politico. Он также утверждает, что президент России Владимир Путин якобы уклоняется от личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, хотя сам Путин не раз подтверждал свою готовность к переговорам и открытость для диалога. Глава украинского внешнеполитического ведомства настаивает на том, что 21-й пакет санкций Евросоюза должен быть разблокирован в самые короткие сроки, без дальнейших промедлений.
На протяжении трех дней государства-члены ЕС так и не смогли достичь консенсуса по данному пакету. В частности, Австрия и Греция отказались исключать свои требования, которые не имеют прямого отношения к содержанию этого санкционного документа. Дипломаты на уровне послов попытаются согласовать итоговый текст во вторник. Согласно проекту, в черный список планируется включить 250 физических лиц, а также ввести ограничения в отношении банков и морских судов, которые, по данным Брюсселя, задействованы в схемах контрабанды российской нефти.
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