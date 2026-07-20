Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: как иранский фактор меняет региональную повестку

Обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке создает угрозу безопасности в Южной Азии. Такое мнение в разговоре с Новостями Mail выразил политолог Георгий Асатрян. Эксперт пояснил, что ключевым катализатором дестабилизации выступает агрессивная политика Соединенных Штатов.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт РСМД
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация США намерена расширить военную операцию против Ирана после гибели своих военных в Иордании. Источник рассказал, что Пентагон наращивает авиационную группировку на Ближнем Востоке.

По мнению Георгия Асатряна, действия США на Ближнем Востоке спровоцировали опасную цепную реакцию в регионе.

Аналогичные действия мы видим со стороны пакистанских ВВС, которые бомбят афганские объекты. Афганцы пытаются отвечать симметрично, нанося удары по сухопутным позициям пакистанской армии. Все это приводит к дестабилизации огромного и очень густо населенного региона.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Эксперт пояснил, что ряд стран воспринимают сложившуюся ситуацию как «окно возможностей» для устранения проблем и вызовов, стоящих перед ними.

Эта эскалация напряженности в Южной Азии чревата еще большей дестабилизацией.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Политолог убежден: снижение градуса напряженности невозможно без прекращения силового давления США на Иран, а также остановки авиаударов Пакистана по территории Афганистана.

На днях на границе Индии и Пакистана произошла двухчасовая перестрелка. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, военные Индии отразили попытку перехода боевиков со стороны Пакистана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше