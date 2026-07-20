Эксперт: как иранский фактор меняет региональную повестку

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация США намерена расширить военную операцию против Ирана после гибели своих военных в Иордании. Источник рассказал, что Пентагон наращивает авиационную группировку на Ближнем Востоке.