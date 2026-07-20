Эксперт: как иранский фактор меняет региональную повестку

По мнению Георгия Асатряна, действия США на Ближнем Востоке спровоцировали опасную цепную реакцию в регионе.
Аналогичные действия мы видим со стороны пакистанских ВВС, которые бомбят афганские объекты. Афганцы пытаются отвечать симметрично, нанося удары по сухопутным позициям пакистанской армии. Все это приводит к дестабилизации огромного и очень густо населенного региона.
Эксперт пояснил, что ряд стран воспринимают сложившуюся ситуацию как «окно возможностей» для устранения проблем и вызовов, стоящих перед ними.
Эта эскалация напряженности в Южной Азии чревата еще большей дестабилизацией.
Политолог убежден: снижение градуса напряженности невозможно без прекращения силового давления США на Иран, а также остановки авиаударов Пакистана по территории Афганистана.
На днях на границе Индии и Пакистана произошла двухчасовая перестрелка. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, военные Индии отразили попытку перехода боевиков со стороны Пакистана.