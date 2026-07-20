В Омской области впервые за двадцать лет «перекроили» карту выборных округов

Самые заметные перераспределения произошли в регионе на округах № 16, в состав которого входят, в том числе, Муромцевский, Седельниковский, Нижнеомский, Горьковский районы и часть Тарского района, а также на округе № 18, куда входит Омский район. Новая схема будет действовать в течение следующих десяти лет и определит географию будущих избирательных кампаний в областной парламент.