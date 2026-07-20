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В Омской области впервые за двадцать лет «перекроили» карту выборных округов

Избирательная комиссия региона уточнила количество зарегистрированных граждан и объяснила причины изменения границ одномандатных округов перед осенними.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 1 июля 2026 года в регионе зарегистрировано 1 436 177 избирателей. Выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Омской области пройдут с 18 по 20 сентября для более чем миллиона жителей региона. Об этом сегодня сообщили в региональном избиркоме.

Наибольшее число потенциальных участников голосования проживает в Центральном округе Омска, где зарегистрировано 215 647 человек. За ним следуют Кировский округ с 201 755 избирателями, Советский округ с 177 743 гражданами, Ленинский с 144 811 и Октябрьский с 123 633 жителями. Всего в областном центре зафиксировано 863 589 человек, имеющих право голоса.

В Омской области впервые за двадцать лет обновили схему избирательных округов. Председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков заявил: «Ключевой причиной пересмотра границ стало изменение численности избирателей в округах». Точечная корректировка затронула территории одномандатных округов № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 и 13 преимущественно в городской черте.

Самые заметные перераспределения произошли в регионе на округах № 16, в состав которого входят, в том числе, Муромцевский, Седельниковский, Нижнеомский, Горьковский районы и часть Тарского района, а также на округе № 18, куда входит Омский район. Новая схема будет действовать в течение следующих десяти лет и определит географию будущих избирательных кампаний в областной парламент.

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