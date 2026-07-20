Как в Красноярском крае устроено общественное наблюдение за выборами

Наталья Ильичева: Подчиняется он закону, но действует в интересах института общественного контроля, который мы представляем. Алгоритм действий наблюдателя прост. Если общественный наблюдатель видит, на его взгляд, нарушение, то он его фиксирует, привлекает внимание других наблюдателей, информирует председателя избирательной комиссии и сообщает в штаб. До завершения правовой экспертизы нашими специалистами любое сообщение классифицируется именно как сигнал, а не подтвержденный факт нарушения. Ни один сигнал — ни от наблюдателей, ни из открытых источников — не остается без внимания.