Активисты и депутаты «Единой России» поздравили жителей Красноярского края с Днём металлурга

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В территориях края прошли праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику металлургов. Партийцы и депутаты поздравили работников отрасли.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов поздравил сотрудников Ачинского глиноземного комбината. Предприятие входит в состав алюминиевой компании «РУСАЛ». Парламентарий также посетил новые цеха ИСО-Красноярск, где проектируют и производят новые экологичные электролизеры для Красноярского алюминиевого завода.
Александр Дроздов вместе с депутатом Законодательного Собрания края Дмитрием Дмитриевым и депутатом городского Совета Еленой Южаковой побывали на праздничном концерте в Красноярске.
Поздравляя металлургов Александр Дроздов отметил: «Металлурги Красноярского края — это не только про производство, это во многом и про социальную ответственность. Красноярск, Норильск, Ачинск, все территории ответственности сегодня развиваются в большой степени благодаря их поддержке. Для нашего региона металлургия — это десятки тысяч рабочих мест, более трети ВРП, сотни социальных и инфраструктурных проектов ежегодно. Сегодня кроме якорных производств как КрАЗ, АГК, Норильский комбинат, Красцветмет в нашем крае появляются и новые мощные заводы, вопреки внешнему давлению и для достижения технологического суверенитета».
Дмитрий Дмитриев также поздравил сотрудников Богучанского алюминиевого завода и передал награды и поздравления от председателя краевого парламента.
В Норильске прошло сразу два праздника — День металлурга и День города. Заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Свиридов вручил почетные грамоты работникам металлургической отрасли. Депутат Законодательного Собрания Ирина Субочева и директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО РСПП Андрей Грачёв поздравили норильчан и отдельно отметили характер жителей Норильска.
«Металлургия — прочный фундамент, основа стабильного развития региона и всей страны. Достижения отрасли, которыми мы гордимся, — результат вашего ежедневного труда, мастерства, ответственности и профессионализма. Особые слова признательности сегодня звучат в адрес ветеранов. Вы стояли у истоков, создавали предприятия, осваивали новые подходы к работе, внедряли передовой опыт. Молодые специалисты и целые династии металлургов достойно продолжают ваше дело», — поделился Андрей Грачёв.
Отметим, развитие и поддержка металлургической отрасли входит в народную программу «Единой России». Повысить вовлеченность молодёжи в рабочие профессии, сформировать новый стандарт их ценности — один из приоритетов народной программы партии и партийного проекта «Выбирай своё».