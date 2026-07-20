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Иран получил новые предложения по разрешению кризиса в регионе

В Тегеран поступили новые предложения по урегулированию кризиса в регионе. Об этом в понедельник сообщил журналистам официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Предложения, сделанные через посредников, доведены до нашего сведения. Мы их получили, но пока не буду вдаваться в их подробности», — цитирует его агентство ИРНА.

Багаи отметил, что иранские дипломаты не снижают активность. Дипломатическая работа происходит параллельно с действиями вооруженных сил Ирана, которые отражают удары США.

В ночь на 20 июля американские военные завершили очередную серию атак на Иран. Обстрелы не прекращались девятые сутки подряд. Иранские военные также наносили ответные удары в регионе. КСИР отчитался об ударе по 20 ангарам в Иордании, где могли находиться американские военные.

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