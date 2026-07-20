Иран получил новые предложения по разрешению кризиса в регионе

«Предложения, сделанные через посредников, доведены до нашего сведения. Мы их получили, но пока не буду вдаваться в их подробности», — цитирует его агентство ИРНА.
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