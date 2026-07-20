Свыше 300 домов в Красноярске переведут на экологичное отопление до конца года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До конца 2026 года более 300 частных домов переведут на современные автоматические твердотопливные котлы.
Новое оборудование установят жителям бесплатно в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».
На реализацию программы по решению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова городу выделили более 256 миллионов рублей. Победителем конкурса на выполнение работ стала ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания».
В этом году экологичное отопление получат не менее 304 домов. Приоритет отдадут малоимущим семьям, семьям с несовершеннолетними детьми, а также семьям участников СВО.
Перед установкой специалисты обследуют каждое домовладение, чтобы оценить техническую возможность монтажа нового оборудования. После этого разрабатывается проект, заключается договор с собственником и выполняются работы.
Добавим, что главная задача проекта — снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу краевой столицы. Планомерная работа в этом направлении ведется ежегодно. С начала действия программы экологическую модернизацию в краевом центре прошли более 3 700 частных домовладений.
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