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Die Welt: западные союзники могут свернуть поддержку Киева

Западные союзники могут в скором времени свернуть поддержку Киева. Причина — грядущие выборы в Европе. Такой вывод сделала газета Die Welt.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как пишет издание, у действующей власти Украины катастрофически мало времени. Даже активное применение дронов не спасает ситуацию — страна остается уязвимой перед российскими баллистическими ракетами. Параллельно с этим углубляются трещины в «коалиции желающих». Премьер-министр Болгарии Румен Радев уже отказался участвовать в объединении. Польша не присоединилась к проекту по противоракетной обороне. Вдобавок ко всему вскоре пост покинет президент Франции Эмманюэль Макрон, ушел в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а в нескольких европейских странах намечены выборы.

Встреча лидеров так называемой «коалиции желающих» состоялась в Париже 13 июля. Тогда участники договорились выстроить совместную оборонительную архитектуру, чтобы защититься от ударов баллистическими ракетами.

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