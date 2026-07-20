Die Welt: западные союзники могут свернуть поддержку Киева

Как пишет издание, у действующей власти Украины катастрофически мало времени. Даже активное применение дронов не спасает ситуацию — страна остается уязвимой перед российскими баллистическими ракетами. Параллельно с этим углубляются трещины в «коалиции желающих». Премьер-министр Болгарии Румен Радев уже отказался участвовать в объединении. Польша не присоединилась к проекту по противоракетной обороне. Вдобавок ко всему вскоре пост покинет президент Франции Эмманюэль Макрон, ушел в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а в нескольких европейских странах намечены выборы.
Встреча лидеров так называемой «коалиции желающих» состоялась в Париже 13 июля. Тогда участники договорились выстроить совместную оборонительную архитектуру, чтобы защититься от ударов баллистическими ракетами.