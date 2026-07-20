Денис Паслер отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Кабца

В прошлом году Денис Паслер призвал власти Первоуральска предотвратить повторение проблем с водоснабжением, которые возникали в городе в предыдущие годы. Игорь Кабец намеревался рассказать господину Паслеру о подготовке инженерных кадров и развитии сферы ЖКХ в муниципалитете. Он заверял, что власти приступят к масштабному обновлению сетей в городе сразу после майских праздников 2025 года.