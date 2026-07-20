Тайбэй готовит учения на фоне рекордной активности судов КНР

За прошлый месяц вблизи острова заметили 55 кораблей КНР. В их число вошли суда береговой охраны и научно-исследовательские корабли. Этот показатель вырос на 83% по сравнению с маем, когда насчитали 30 судов. По сравнению с июнем прошлого года, когда у берегов Тайваня зафиксировали 25 судов из Китая, рост составил 120%.
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