Тайбэй готовит учения на фоне рекордной активности судов КНР

За прошлый месяц вблизи острова заметили 55 кораблей КНР. В их число вошли суда береговой охраны и научно-исследовательские корабли. Этот показатель вырос на 83% по сравнению с маем, когда насчитали 30 судов. По сравнению с июнем прошлого года, когда у берегов Тайваня зафиксировали 25 судов из Китая, рост составил 120%.