СМИ: лидер немецкой АдГ Вайдель пообещала прекратить всю помощь Украине

Она подчеркнула важность дипломатии, а не конфронтации. АдГ, по словам Вайдель, как часть правительства будет выступать за конструктивные мирные переговоры между Москвой и Киевом и продолжит прилагать усилия, чтобы «положить конец бессмысленной гибели людей».