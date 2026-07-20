СМИ: лидер немецкой АдГ Вайдель пообещала прекратить всю помощь Украине

Во время предвыборного мероприятия в Магдебурге Вайдель в очередной раз заявила, что АдГ придерживается нейтральной позиции и не намерена принимать чью-либо сторону в конфликте.
Она подчеркнула важность дипломатии, а не конфронтации. АдГ, по словам Вайдель, как часть правительства будет выступать за конструктивные мирные переговоры между Москвой и Киевом и продолжит прилагать усилия, чтобы «положить конец бессмысленной гибели людей».
С этой целью мы прекратим всякую помощь Украине. Больше никаких денег налогоплательщиков, никакого оружия и никакого участия немецких солдат.
Также Вайдель осудила стремление Украины вступить в Европейский союз и НАТО как неприемлемое.
С нашим [АдГ] участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся.