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СМИ: лидер немецкой АдГ Вайдель пообещала прекратить всю помощь Украине

Алис Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступила категорически против продолжения помощи Украине со стороны Германии, включая военную поддержку.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во время предвыборного мероприятия в Магдебурге Вайдель в очередной раз заявила, что АдГ придерживается нейтральной позиции и не намерена принимать чью-либо сторону в конфликте.

Она подчеркнула важность дипломатии, а не конфронтации. АдГ, по словам Вайдель, как часть правительства будет выступать за конструктивные мирные переговоры между Москвой и Киевом и продолжит прилагать усилия, чтобы «положить конец бессмысленной гибели людей».

С этой целью мы прекратим всякую помощь Украине. Больше никаких денег налогоплательщиков, никакого оружия и никакого участия немецких солдат.

Алис Вайдель
сопредседатель АдГ

Также Вайдель осудила стремление Украины вступить в Европейский союз и НАТО как неприемлемое.

С нашим [АдГ] участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся.

Алис Вайдель
сопредседатель АдГ
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