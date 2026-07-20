Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил отсутствие противников санкций ЕС против РФ

В Евросоюзе не нашлось стран, которые принципиально выступают против 21-го пакета санкций против России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Иван Мезюхо. По его словам, отдельные государства отстаивают только свои узкие интересы, но не ставят под сомнение санкционный режим в целом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт подчеркнул: дискуссия о введении перечня рестрикций в отношении Москвы в очередной раз показала, что у разных стран есть свои экономические запросы, которые они пытаются защитить. Однако никто из них не занимает принципиальной позиции против санкций или за их полную отмену.

«Главным противником санкционной политики выступают не национальные правительства, а оппозиционные силы, которые сегодня участвуют в электоральных процессах внутри Европы», — заявил политолог.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Европа стоит на пороге серии выборов. Именно оппозиция могла бы повлиять на антироссийский курс. Но есть серьезные сомнения, что в условиях полуавторитарной системы, которую выстраивает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, эти силы смогут прийти к власти и изменить политику Евросоюза.

Ранее стало известно, что ЕК может доработать отдельные пункты 21-го пакета санкций с учетом позиции Греции. Афины выступают против мер, которые противоречат европейским интересам. Сейчас Еврокомиссия анализирует возможные экономические последствия нового пакета. Результаты представят на встрече послов ЕС 22 июля — именно там, как полагают, решится судьба новых ограничений.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше