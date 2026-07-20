Политолог объяснил отсутствие противников санкций ЕС против РФ

Эксперт подчеркнул: дискуссия о введении перечня рестрикций в отношении Москвы в очередной раз показала, что у разных стран есть свои экономические запросы, которые они пытаются защитить. Однако никто из них не занимает принципиальной позиции против санкций или за их полную отмену.
«Главным противником санкционной политики выступают не национальные правительства, а оппозиционные силы, которые сегодня участвуют в электоральных процессах внутри Европы», — заявил политолог.
Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Европа стоит на пороге серии выборов. Именно оппозиция могла бы повлиять на антироссийский курс. Но есть серьезные сомнения, что в условиях полуавторитарной системы, которую выстраивает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, эти силы смогут прийти к власти и изменить политику Евросоюза.
Ранее стало известно, что ЕК может доработать отдельные пункты 21-го пакета санкций с учетом позиции Греции. Афины выступают против мер, которые противоречат европейским интересам. Сейчас Еврокомиссия анализирует возможные экономические последствия нового пакета. Результаты представят на встрече послов ЕС 22 июля — именно там, как полагают, решится судьба новых ограничений.