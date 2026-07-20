Политолог объяснил отсутствие противников санкций ЕС против РФ

Эксперт подчеркнул: дискуссия о введении перечня рестрикций в отношении Москвы в очередной раз показала, что у разных стран есть свои экономические запросы, которые они пытаются защитить. Однако никто из них не занимает принципиальной позиции против санкций или за их полную отмену.