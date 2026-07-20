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Лавров заявил о доверительном общении Путина и Ким Чен Ына

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын сохраняют доверительный контакт. Об этом он рассказал на встрече с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, которая прошла в Москве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Важно, что доверительное общение президента Путина и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына продолжается. В этом контексте хотел бы особо отметить их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией», — подчеркнул Лавров.

Ранее в МИД России сообщили, что Цой Сон Хи приехала в столицу с официальным визитом по приглашению Сергея Лаврова. В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Вместе с ними на встрече присутствовали Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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