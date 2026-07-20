Лавров заявил о доверительном общении Путина и Ким Чен Ына

«Важно, что доверительное общение президента Путина и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына продолжается. В этом контексте хотел бы особо отметить их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией», — подчеркнул Лавров.