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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 20 июля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По линии внешнеполитических ведомств РФ и США осуществляются контакты скорее технического характера.

Контактов с США по линии Кремля не было.

Нет, пока за последние дни каких-то контактов по нашей линии не было.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль будет только приветствовать контакты Лаврова и Рубио, если они состоятся.

Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений.

Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией.

Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе — ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

РФ будет использовать приобретенный опыт при последующем возобновлении диалога с Европой.

20 июля Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

В понедельник президент России поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с Международным днем шахмат.

Российские шахматисты продолжают выступать и на внутрироссийских соревнованиях, и на международных. И демонстрируют высочайшие результаты, тем самым продолжая вносить вклад в развитие российской отечественной шахматной школы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
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