По линии внешнеполитических ведомств РФ и США осуществляются контакты скорее технического характера.
Контактов с США по линии Кремля не было.
Нет, пока за последние дни каких-то контактов по нашей линии не было.
Кремль будет только приветствовать контакты Лаврова и Рубио, если они состоятся.
Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений.
Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией.
Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе — ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран.
РФ будет использовать приобретенный опыт при последующем возобновлении диалога с Европой.
20 июля Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
В понедельник президент России поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с Международным днем шахмат.
Российские шахматисты продолжают выступать и на внутрироссийских соревнованиях, и на международных. И демонстрируют высочайшие результаты, тем самым продолжая вносить вклад в развитие российской отечественной шахматной школы.