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Восемь партий представили списки кандидатов на выборы в Заксобрание края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Избирательная комиссия Красноярского края 19 июля завершила прием документов для заверения краевых списков кандидатов, а также списков по одномандатным и двухмандатным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания пятого созыва.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Избирательная комиссия Красноярского края 19 июля завершила прием документов для заверения краевых списков кандидатов, а также списков по одномандатным и двухмандатным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания пятого созыва.

Документы в установленный срок представили все восемь избирательных объединений, уведомивших комиссию о выдвижении кандидатов. Это региональные отделения партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», Партии пенсионеров и «Родины».

Краевые списки «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР уже заверены. На 20 июля назначено рассмотрение документов «Справедливой России», КПРФ и Партии пенсионеров. Завершить процесс планируется 22 июля после рассмотрения списков партий «Зеленые» и «Родина».

Общее количество кандидатов, выдвинутых в составе краевых списков, составило 748 человек. В списки кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам включены 177 человек.

Как сообщил секретарь Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Привалов, возглавляющий рабочую группу по приему и проверке документов избирательных объединений, у каждой партии в краевом списке представлено более 70 кандидатов.

Самый большой список сформировала «Единая Россия» — в него вошли 113 человек, что является максимально возможным числом. В списках КПРФ и ЛДПР насчитывается более 100 кандидатов. У остальных партий — менее 100, в среднем около 80 человек.

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