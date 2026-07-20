Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами

Такое заявление Лукашенко сделал в ходе встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, которая проходит в белорусской столице.
Он подчеркнул, что Минск располагает хорошей основой для дальнейшего развития отношений с арабскими государствами.
«У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений — мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров», — отметил глава государства.
По его словам, Беларусь поддерживает стремление арабских стран к более тесному взаимодействию и выступает за их консолидацию при решении ключевых международных вопросов.
В эти дни в Беларуси с рабочим визитом находится делегация Арабского парламента, в которую вошли представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании.
В ходе встречи стороны также обсудят перспективы расширения торгово-экономических связей, обмен опытом в сфере законотворчества и реализацию совместных проектов.
Арабский парламент является законодательным органом Лиги арабских государств и представляет интересы 22 стран Ближнего Востока, а также Северной и Восточной Африки.