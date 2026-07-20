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Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Минска в укреплении практического сотрудничества со странами Лиги арабских государств, сообщили в пресс-службе главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Такое заявление Лукашенко сделал в ходе встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, которая проходит в белорусской столице.

Он подчеркнул, что Минск располагает хорошей основой для дальнейшего развития отношений с арабскими государствами.

«У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений — мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров», — отметил глава государства.

По его словам, Беларусь поддерживает стремление арабских стран к более тесному взаимодействию и выступает за их консолидацию при решении ключевых международных вопросов.

В эти дни в Беларуси с рабочим визитом находится делегация Арабского парламента, в которую вошли представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании.

В ходе встречи стороны также обсудят перспективы расширения торгово-экономических связей, обмен опытом в сфере законотворчества и реализацию совместных проектов.

Арабский парламент является законодательным органом Лиги арабских государств и представляет интересы 22 стран Ближнего Востока, а также Северной и Восточной Африки.

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