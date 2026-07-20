В Красноярске вновь ищут подрядчика для проектирования школы в Слободе Весны

Будущему подрядчику предстоит провести инженерные и археологические изыскания, подготовить проект входной группы и предложить не менее трех вариантов оформления фасадов. Также необходимо предусмотреть спортивное ядро с площадками, рассмотреть возможность обустройства катка и детского автогородка для изучения правил дорожного движения.