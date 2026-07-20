В Красноярске вновь ищут подрядчика для проектирования школы в Слободе Весны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэрия объявила повторные торги на разработку проектно-сметной документации для новой школы в 5-м микрорайоне жилого района Слобода Весны. Учебное заведение на 1280 мест планируют построить рядом с домом № 46 на улице Алексеева, возле детского сада № 111.
Будущему подрядчику предстоит провести инженерные и археологические изыскания, подготовить проект входной группы и предложить не менее трех вариантов оформления фасадов. Также необходимо предусмотреть спортивное ядро с площадками, рассмотреть возможность обустройства катка и детского автогородка для изучения правил дорожного движения.
Проект школы должен включать помещения для начальных, средних и старших классов, спортивные залы, актовый зал, библиотеку с читальным залом, медицинский блок, пищеблок, административные и технические помещения.
Подготовить проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы подрядчик должен до октября 2027 года. Начальная стоимость контракта составляет 63,6 млн рублей.
Напомним, предыдущий контракт на проектирование был расторгнут в начале 2026 года. Подрядная организация не выполнила работы в установленные сроки. Мэр Красноярска Сергей Верещагин поручил обеспечить строгий контроль за соблюдением графика реализации проекта.