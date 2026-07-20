Песков оценил попытки Германии восстановить диалог с Москвой

«Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе в ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран», — цитирует Дмитрия Пескова РБК.