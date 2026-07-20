Песков оценил попытки Германии восстановить диалог с Москвой

«Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе в ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран», — цитирует Дмитрия Пескова РБК.
Пресс-секретарь президента отметил, что Москва никогда не была инициатором разрыва отношений и сохраняет готовность к взаимодействию. «Но, разумеется, опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога», — добавил он.
Ранее издание The Times со ссылкой на источники заявило, что в Германии активизировались попытки восстановить каналы связи с Россией. Это происходит на фоне обсуждений возможного участия стран Евросоюза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
По данным издания, в Берлине рассматривают разные варианты посредничества в контактах с Москвой.