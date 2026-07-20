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Спор Таиланда и Камбоджи обостряется из-за китайских танков

Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей балансирует на грани срыва, а поставки китайского оружия в Пномпень только ухудшают ситуацию. Об этом заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, сообщает Bloomberg. Свое заявление министр сделал во время визита таиландской делегации в Китай.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы встревожены сообщениями о получении танков Камбоджей. В данный момент отношения непростые, перемирие — хрупко (…) это может не благоприятствовать нынешней ситуации в отношениях Таиланда и Камбоджи», — подчеркнул дипломат.

Пхуангкеткео также напомнил, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун уже поднимал этот вопрос 17 июля на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом глава таиландского внешнеполитического ведомства положительно оценил стремление Пекина сохранять нейтралитет в двустороннем конфликте. Он упомянул инициативы Китая, направленные на снижение напряженности между Бангкоком и Пномпенем.

Еще в июне в Бангкоке сообщили, что Камбоджа получила от Китая 39 танков Тип 59 в рамках военного соглашения. Впрочем, по имеющимся данным, эту технику пока не перебросили к границе.

Пекин, по данным Bloomberg, настаивает на том, что поддерживает рабочие оборонные связи и с Таиландом, и с Камбоджей. Вместе с тем Китай и Камбоджа уже ведут совместную деятельность на камбоджийской военно-морской базе «Реам». Этот объект выходит в Сиамский залив и расположен в непосредственной близости от стратегически важного Малаккского пролива, а также Южно-Китайского моря. Таиланд, в свою очередь, связан с США оборонным договором и может похвастаться более крупной и современной армией по сравнению с соседней Камбоджей.

Спор о границах между этими двумя государствами длится уже более ста лет. В основе конфликта лежат разногласия по поводу нескольких труднодоступных районов, чьи официальные границы до сих пор не установлены.