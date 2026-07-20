Спор Таиланда и Камбоджи обостряется из-за китайских танков

Пекин, по данным Bloomberg, настаивает на том, что поддерживает рабочие оборонные связи и с Таиландом, и с Камбоджей. Вместе с тем Китай и Камбоджа уже ведут совместную деятельность на камбоджийской военно-морской базе «Реам». Этот объект выходит в Сиамский залив и расположен в непосредственной близости от стратегически важного Малаккского пролива, а также Южно-Китайского моря. Таиланд, в свою очередь, связан с США оборонным договором и может похвастаться более крупной и современной армией по сравнению с соседней Камбоджей.