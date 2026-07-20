Спор Таиланда и Камбоджи обостряется из-за китайских танков

«Мы встревожены сообщениями о получении танков Камбоджей. В данный момент отношения непростые, перемирие — хрупко (…) это может не благоприятствовать нынешней ситуации в отношениях Таиланда и Камбоджи», — подчеркнул дипломат.
Пхуангкеткео также напомнил, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун уже поднимал этот вопрос 17 июля на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
При этом глава таиландского внешнеполитического ведомства положительно оценил стремление Пекина сохранять нейтралитет в двустороннем конфликте. Он упомянул инициативы Китая, направленные на снижение напряженности между Бангкоком и Пномпенем.
Еще в июне в Бангкоке сообщили, что Камбоджа получила от Китая 39 танков Тип 59 в рамках военного соглашения. Впрочем, по имеющимся данным, эту технику пока не перебросили к границе.
Пекин, по данным Bloomberg, настаивает на том, что поддерживает рабочие оборонные связи и с Таиландом, и с Камбоджей. Вместе с тем Китай и Камбоджа уже ведут совместную деятельность на камбоджийской военно-морской базе «Реам». Этот объект выходит в Сиамский залив и расположен в непосредственной близости от стратегически важного Малаккского пролива, а также Южно-Китайского моря. Таиланд, в свою очередь, связан с США оборонным договором и может похвастаться более крупной и современной армией по сравнению с соседней Камбоджей.
Спор о границах между этими двумя государствами длится уже более ста лет. В основе конфликта лежат разногласия по поводу нескольких труднодоступных районов, чьи официальные границы до сих пор не установлены.