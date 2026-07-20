Reuters: Пакистан обозначил Ирану свою «красную линию»

В прошлом году Пакистан подписал соглашение о взаимной обороне с Саудовской Аравией. По данным агентства Reuters, сейчас тысячи пакистанских солдат находятся в королевстве вместе с эскадрильей истребителей. Они дислоцируются вблизи границы Саудовской Аравии с Йеменом, что увеличивает непосредственную опасность для них.
Ранее Пакистан уже выражал недовольство по поводу иранских ударов по Саудовской Аравии. Но, как утверждают региональные аналитики и официальные лица, атаки на Саудовскую Аравию, нанесенные хуситами на прошлой неделе, вывели недовольство Исламабада на новый уровень.
В Исламабаде с беспокойством наблюдают за растущими разногласиями в иранском руководстве. Взгляды и цели политических лидеров Ирана, включая президента Масуда Пезешкиана, главу МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа, все больше отличаются от взглядов и целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Пакистане считают, что сейчас военные доминируют в процессе принятия решений в Иране.
Reuters подчеркивает, что с начала войны, развязанной США против Ирана, Пакистан еще не был так близок к тому, чтобы выбрать сторону в конфликте.
Наше гражданское и военное руководство сообщило Тегерану на самом высоком уровне, что нападения на Саудовскую Аравию являются нападениями на Пакистан. Для нас это «красная линия».
«Если Саудовская Аравия попросит нас о помощи, мы, вне всяких сомнений, поддержим их», — сказал Reuters другой пакистанский чиновник.
В Исламабаде опасаются, что участие хуситов может с большей вероятностью втянуть Пакистан в конфликт, чем ракетные удары Ирана по Саудовской Аравии. Пакистанцы считают, что вовлечение хуситов в конфликт может нарушить судоходство в Красном море — на важном торговом маршруте, от которого зависят Пакистан и многие другие страны.
Более того, Исламабад пока выполняет роль посредника в конфликте между США и Ираном, но, по мнению экспертов, ситуация может измениться, «если хуситы расширят радиус своих атак в Саудовской Аравии».