Reuters: Пакистан обозначил Ирану свою «красную линию»

В Исламабаде опасаются, что участие хуситов может с большей вероятностью втянуть Пакистан в конфликт, чем ракетные удары Ирана по Саудовской Аравии. Пакистанцы считают, что вовлечение хуситов в конфликт может нарушить судоходство в Красном море — на важном торговом маршруте, от которого зависят Пакистан и многие другие страны.