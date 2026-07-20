СМИ назвали два приема Трампа, которые перенял Энди Бернэм

Аналитики считают, что у Энди Бернэма есть лишь «минимальное окно возможностей», чтобы вернуть доверие разочарованных избирателей. Если он промедлит, во главе страны могут вновь оказаться правые силы. Поэтому действовать нужно на опережение, особенно в борьбе с высокой стоимостью жизни — именно этот вопрос сейчас больше всего волнует британцев.