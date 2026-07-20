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СМИ назвали два приема Трампа, которые перенял Энди Бернэм

Новый глава Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм, который официально вступает в должность в понедельник, 20 июля, позаимствовал у президента США Дональда Трампа стратегию общения с избирателями и постоянного присутствия в медиаполе. Об этом сообщает Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как заметило издание, Бернэм, подобно Трампу, использует личную обиду на политический истеблишмент, чтобы найти отклик у тех избирателей, которые чувствуют себя брошенными. В своей книге «Head North», написанной в соавторстве со Стивом Ротемом, Бернэм рассказывал, что лондонские элитные политики относились к ним как к «гражданам второго сорта».

«Мы хотим, чтобы вы знали, каково это — слышать эти насмешливые голоса в коридорах власти», — обращались они к своим внукам на страницах книги.

Politico отмечает, что Бернэм, как и Дональд Трамп, активно использует соцсети для диалога с избирателями, регулярно публикуя неформальные видео.

«Трамп и [лидер партии Reform UK Найджел] Фарадж просто постоянно общаются с людьми. Они говорят напрямую», — заявил изданию исполнительный директор исследовательского агентства More in Common UK Люк Трил.

Аналитики считают, что у Энди Бернэма есть лишь «минимальное окно возможностей», чтобы вернуть доверие разочарованных избирателей. Если он промедлит, во главе страны могут вновь оказаться правые силы. Поэтому действовать нужно на опережение, особенно в борьбе с высокой стоимостью жизни — именно этот вопрос сейчас больше всего волнует британцев.

«Ему придется выйти на сцену и выглядеть как новое правительство и как другое правительство», — подчеркнула политконсультант Дебора Маттинсон.

17 июля председатель Национального исполнительного комитета лейбористов Шабана Махмуд официально объявила: бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм возглавил Лейбористскую партию Великобритании. Учитывая, что лейбористы сейчас формируют правительство, это автоматически делает Бернэма новым премьер-министром страны.

Кир Стармер покинул посты лидера партии и главы правительства 22 июня.

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