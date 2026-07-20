Эксперт рассказал об экономическом бумеранге санкций Линдси Грэма*

Санкции сенатора Грэма* — это не новая история, они обсуждались еще в прошлом году, напоминает Асатрян. Изначально американский политик предлагал ввести 500% пошлины для третьих стран, которые закупают у России энергоресурсы. В этот список попадали Китай и Индия, Турция и Венгрия, а также ряд других государств, в том числе из Западной Европы, продолжающих закупку российского газа.
Однако, эти санкции в прошлом году были заблокированы союзниками Дональда Трампа в Конгрессе США. Фактически санкции заблокировал сам Дональд Трамп, отмечает политолог.
Сегодня тема санкций Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) вновь активно обсуждается. Под давлением Дональда Трампа ключевые параметры законопроекта пересмотрены: 500-процентные пошлины решено сократить до 100%, а главное — санкции предлагается вводить исключительно по решению президента США, а не автоматически.
Будет ли принят этот законопроект пока сложно сказать. Думаю, что его вполне могут принять, но также есть шансы, что он будет отложен в долгий ящик. Оба варианта возможны.
Эксперт обращает внимание, что в случае принятия законопроекта, будет нанесен серьезный урон странам, которые закупают энергоресурсы у России, также этот шаг приведет к росту недовольства политикой США.
Законопроект навредит третьим великим державам, в первую очередь, Китаю и Индии, которые не могут обойтись без российских энергоресурсов. Уже последовал ряд заявлений стороны Индии и Китая о незаконности ввода таких санкций.
Санкции спровоцируют постепенный, но необратимый уход ключевых мировых держав от экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, резюмирует Асатрян.
* — лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.