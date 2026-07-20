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Эксперт рассказал об экономическом бумеранге санкций Линдси Грэма*

В случае принятия законопроекта Линдси Грэма* будет нанесен серьезный урон странам, которые закупают энергоресурсы у России. Об этом Новостям Mail рассказал эксперт НИУ ВШЭ Георгий Асатрян.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт РСМД
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Санкции сенатора Грэма* — это не новая история, они обсуждались еще в прошлом году, напоминает Асатрян. Изначально американский политик предлагал ввести 500% пошлины для третьих стран, которые закупают у России энергоресурсы. В этот список попадали Китай и Индия, Турция и Венгрия, а также ряд других государств, в том числе из Западной Европы, продолжающих закупку российского газа.

Однако, эти санкции в прошлом году были заблокированы союзниками Дональда Трампа в Конгрессе США. Фактически санкции заблокировал сам Дональд Трамп, отмечает политолог.

Сегодня тема санкций Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) вновь активно обсуждается. Под давлением Дональда Трампа ключевые параметры законопроекта пересмотрены: 500-процентные пошлины решено сократить до 100%, а главное — санкции предлагается вводить исключительно по решению президента США, а не автоматически.

Будет ли принят этот законопроект пока сложно сказать. Думаю, что его вполне могут принять, но также есть шансы, что он будет отложен в долгий ящик. Оба варианта возможны.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Эксперт обращает внимание, что в случае принятия законопроекта, будет нанесен серьезный урон странам, которые закупают энергоресурсы у России, также этот шаг приведет к росту недовольства политикой США.

Законопроект навредит третьим великим державам, в первую очередь, Китаю и Индии, которые не могут обойтись без российских энергоресурсов. Уже последовал ряд заявлений стороны Индии и Китая о незаконности ввода таких санкций.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Санкции спровоцируют постепенный, но необратимый уход ключевых мировых держав от экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, резюмирует Асатрян.

Ранее Дональд Трамп предложил расширить санкции против России за счет Ирана ради Грэма*.

* — лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

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