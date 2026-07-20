Эксперт рассказал об экономическом бумеранге санкций Линдси Грэма*

Санкции сенатора Грэма* — это не новая история, они обсуждались еще в прошлом году, напоминает Асатрян. Изначально американский политик предлагал ввести 500% пошлины для третьих стран, которые закупают у России энергоресурсы. В этот список попадали Китай и Индия, Турция и Венгрия, а также ряд других государств, в том числе из Западной Европы, продолжающих закупку российского газа.