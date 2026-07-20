Сергеенко: Беларусь поддерживает арабские страны на международной арене

Председатель Палаты представителей в понедельник встречается с руководством Арабского парламента.
Делегация парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи прибыла в Минск с официальным визитом накануне. Сегодня они уже встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Об этом сегодня говорил глава нашего государства в ходе встречи с вами. Мы готовы и далее наращивать политические и межпарламентские контакты», — сказал Сергеенко.
При этом он отметил, что Беларусь всегда большое внимание уделяла развитию отношений с Ближним Востоком.
«Беларусь всегда дорожила отношениями с Лигой Арабских государств, с ее участниками. Тем более, что в следующем году мы будем отмечать юбилейную дату 30-летие сотрудничества с этой авторитетными международной организацией», — сказал Сергеенко.
По его словам, у Беларуси и стран данного региона во многом совпадают принципы.
«Мы вместе выступаем за соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, равноправной сотрудничества культурной разнообразия», — подчеркнул председатель Палаты представителей.
При этом он отметил, что межпарламентские контакты требуют развития и в других сферах: гуманитарной, культурной и, безусловно, в сфере экономики.
Беларусь готова поддерживать предложенные делегацией Арабского парламента инициативы в сфере развития отношений в экономике.
«Ваша инициатива о подготовке конкретных предложений в сфере экономики была поддержана президентом. Такие предложения мы совместно подготовим и передадим вам к концу вашего визита», — сказал он.
По итогам встречи в парламенте Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали меморандум о сотрудничестве.