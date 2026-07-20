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Сергеенко: Беларусь поддерживает арабские страны на международной арене

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Минск последовательно поддерживает позиции арабских стран на международной арене, в том числе по вопросам регионального глобального мира и безопасности, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.

Источник: Sputnik.by

Председатель Палаты представителей в понедельник встречается с руководством Арабского парламента.

Делегация парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи прибыла в Минск с официальным визитом накануне. Сегодня они уже встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Об этом сегодня говорил глава нашего государства в ходе встречи с вами. Мы готовы и далее наращивать политические и межпарламентские контакты», — сказал Сергеенко.

При этом он отметил, что Беларусь всегда большое внимание уделяла развитию отношений с Ближним Востоком.

«Беларусь всегда дорожила отношениями с Лигой Арабских государств, с ее участниками. Тем более, что в следующем году мы будем отмечать юбилейную дату 30-летие сотрудничества с этой авторитетными международной организацией», — сказал Сергеенко.

По его словам, у Беларуси и стран данного региона во многом совпадают принципы.

«Мы вместе выступаем за соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, равноправной сотрудничества культурной разнообразия», — подчеркнул председатель Палаты представителей.

При этом он отметил, что межпарламентские контакты требуют развития и в других сферах: гуманитарной, культурной и, безусловно, в сфере экономики.

Беларусь готова поддерживать предложенные делегацией Арабского парламента инициативы в сфере развития отношений в экономике.

«Ваша инициатива о подготовке конкретных предложений в сфере экономики была поддержана президентом. Такие предложения мы совместно подготовим и передадим вам к концу вашего визита», — сказал он.

По итогам встречи в парламенте Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали меморандум о сотрудничестве.

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