Kyodo: в Японии предлагают снять табу с дискуссий о ядерном оружии

По мнению Коидзуми, обстановка в области безопасности стала сложнее и Токио необходимо отказаться от позиции, согласно которой некоторые темы считаются неприемлемыми для обсуждения. Об этом пишет японское информагентство Kyodo News.
Аналогичного мнения придерживается бывший министр обороны Ицунори Онодэра, который в конце прошлого года сказал, что Токио необходимо обсудить будущее своих неядерных принципов.
Коидзуми упомянул Францию и Финляндию, которые проводят политику, направленную на усиление ядерного сдерживания. Парламент Финляндии в июне принял законопроект, позволяющий ввозить в страну ядерное оружие. А президент Эммануэль Макрон в марте заявил, что Франция увеличит количество ядерных боеголовок.
Хотя Япония рассчитывает на ядерный зонтик США, она является единственной страной, подвергшейся ядерному нападению и пока придерживающейся трех принципов: не производить ядерное оружие, не обладать им и не допускать его нахождения на своей территории.
В декабре прошлого года источник, участвующий в разработке политики безопасности в правительстве премьер-министра Санаэ Такаити, заявил, что Япония должна обладать ядерным оружием. Это вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных партий и некоторых стран.