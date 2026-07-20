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Kyodo: в Японии предлагают снять табу с дискуссий о ядерном оружии

Министр обороны Синдзиро Коидзуми считает, что в Японии должны перестать бояться обсуждать ядерное оружие и последовать примеру некоторых европейских стран, которые стремятся к усилению ядерного сдерживания.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Коидзуми, обстановка в области безопасности стала сложнее и Токио необходимо отказаться от позиции, согласно которой некоторые темы считаются неприемлемыми для обсуждения. Об этом пишет японское информагентство Kyodo News.

В пятницу Коидзуми заявил, что Токио «не может не затронуть» вопрос ядерного оружия, имея в виду запланированный правительством к концу года пересмотр трех ключевых документов по национальной безопасности.

Аналогичного мнения придерживается бывший министр обороны Ицунори Онодэра, который в конце прошлого года сказал, что Токио необходимо обсудить будущее своих неядерных принципов.

Коидзуми упомянул Францию и Финляндию, которые проводят политику, направленную на усиление ядерного сдерживания. Парламент Финляндии в июне принял законопроект, позволяющий ввозить в страну ядерное оружие. А президент Эммануэль Макрон в марте заявил, что Франция увеличит количество ядерных боеголовок.

Хотя Япония рассчитывает на ядерный зонтик США, она является единственной страной, подвергшейся ядерному нападению и пока придерживающейся трех принципов: не производить ядерное оружие, не обладать им и не допускать его нахождения на своей территории.

В декабре прошлого года источник, участвующий в разработке политики безопасности в правительстве премьер-министра Санаэ Такаити, заявил, что Япония должна обладать ядерным оружием. Это вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных партий и некоторых стран.

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