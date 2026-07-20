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Евгений Поддубный о предстоящем сражении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предстоящее сражение за славянско-краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс, убежден военкор, герой России Евгений Поддубный.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предстоящее сражение за славянско-краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс, убежден военкор, герой России Евгений Поддубный.

«Константиновка — это ворота к славянско-краматорской агломерации, а битва за славянско-краматорскую агломерацию — это главная битва за Донбасс, даже не за север Донбасса, а вообще за Донбасс. Освобождение Константиновки не облегчит дальнейшее продвижение, просто потому что дальше будет тяжелее, противник будет по политическим мотивам, да и по военным цепляться за славянско-краматорский укрепрайон, будет направлять туда все возможные резервы», — подчеркнул Поддубный. Он добавил, что противник продолжит использовать в большом количестве дроны, широкую номенклатуру западного вооружения, активно будет применять новейшие беспилотные системы с искусственным интеллектом.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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