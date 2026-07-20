Стармер заявил о завершении работы на посту премьера Британии

«Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась», — заявил Стармер.
Он находился на этой должности с июля 2024 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на этом посту. Трансляцию его обращения вели британские СМИ.
«Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась», — заявил Стармер.
Он находился на этой должности с июля 2024 года.