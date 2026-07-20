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Сводка основных боевых действий 20 июля на Донбассе и в Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: ВС России ведут бои в районе Яблоновки, а также в окрестностях населённого пункта Малая Рыбица.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: ВС России ведут бои в районе Яблоновки, а также в окрестностях населённого пункта Малая Рыбица.

В Краснолиманском направлении на Донбассе противник продолжает контратаки в районе Свято-Сергиевского монастыря и Редкодуба. Армия России удерживает огневой контроль над дорогами к Славянску, осложняя снабжение украинской группировки. На Славянском направлении российские штурмовики расширяют плацдарм за западном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Константиновское направление: продолжается разминирование освобождённых кварталов. Российские подразделения ведут бои за Осыково, вошли в Алексеево-Дружковку и продолжают наносить удары по логистике ВСУ между Дружковкой и Краматорском. На Добропольском направлении армия России закрепляет успех после освобождения Мирного, продвигается севернее Василевки и продолжает давление в районе Шевченко. Формируется охват украинской группировки, ограничивая её манёвр между Добропольем, Белицким и соседними населёнными пунктами.

В Таврии на Днепропетровское направлении Минобороны России подтвердило освобождение Вольного. Российские войска укрепляют фланг наступления на Покровское, отражая контратаки ВСУ в районах Александрограда, Мирного и Муравки. На Гуляйпольском направлении российские войска расширили зону контроля у Новоданиловки и прорвали передний край обороны ВСУ западнее Новосёловки, закрепившись на новых рубежах. Запорожское направление: идут ожесточенные бои в районе села Плавни и в Степногорске.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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