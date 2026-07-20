СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие

По данным СВР, к исследованиям в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики привлечены 30 немецких университетов (включая институты в Карлсруэ, Мюнхене, Бохуме, Ахене и Берлине). Практическая часть работ ведется на базе шести действующих исследовательских реакторов.
Кроме того, немецкие оборонные концерны, среди которых Rheinmetall, Diehl, KNDS и Umarex, задействованы в отработке технологий производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва. Испытания проводятся на полигонах Сухопутных войск ФРГ.
Согласно оценкам военных экспертов, технологический потенциал Берлина позволяет наработать необходимый расщепляющийся материал за 1−3 месяца, а на создание действующего ядерного боеприпаса (без проведения натурных испытаний) потребуется не более года. Как отмечается, данные разработки вызывают тревогу на фоне планов кандидата в канцлеры Фридриха Мерца модернизировать бундесвер и создать суверенный «ядерный зонтик» Германии.