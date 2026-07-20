СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие

Служба внешней разведки РФ сообщила о серьезных научных изысканиях ФРГ в ядерной сфере. К работам привлечены 30 университетов и шесть исследовательских реакторов. Оборонные концерны, включая Rheinmetall, отрабатывают технологии взрывчатых веществ на полигонах. По оценкам экспертов, Берлин способен создать действующий боеприпас менее чем за год.