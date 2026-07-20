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СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие

Служба внешней разведки РФ сообщила о серьезных научных изысканиях ФРГ в ядерной сфере. К работам привлечены 30 университетов и шесть исследовательских реакторов. Оборонные концерны, включая Rheinmetall, отрабатывают технологии взрывчатых веществ на полигонах. По оценкам экспертов, Берлин способен создать действующий боеприпас менее чем за год.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В профильных ведомствах одного из ведущих государств НАТО выражают серьезную обеспокоенность в связи с масштабными научно-исследовательскими работами ФРГ в ядерно-оружейной сфере. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным СВР, к исследованиям в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики привлечены 30 немецких университетов (включая институты в Карлсруэ, Мюнхене, Бохуме, Ахене и Берлине). Практическая часть работ ведется на базе шести действующих исследовательских реакторов.

Кроме того, немецкие оборонные концерны, среди которых Rheinmetall, Diehl, KNDS и Umarex, задействованы в отработке технологий производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва. Испытания проводятся на полигонах Сухопутных войск ФРГ.

Согласно оценкам военных экспертов, технологический потенциал Берлина позволяет наработать необходимый расщепляющийся материал за 1−3 месяца, а на создание действующего ядерного боеприпаса (без проведения натурных испытаний) потребуется не более года. Как отмечается, данные разработки вызывают тревогу на фоне планов кандидата в канцлеры Фридриха Мерца модернизировать бундесвер и создать суверенный «ядерный зонтик» Германии.

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